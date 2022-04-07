Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Марк Фейгін про російський діагноз

Дивіться розмову з російським адвокатом та блогером Марком Фейгіним.

Ведуча Наталія Мосейчук поговорила з Марком Фейгіним про російський діагноз, а такод чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війну та віддавати на поталу людожеру.

Чи врятує голови росіян відключення пропаганди на телебаченні.

Чи здатне невдоволення рос олігархів змінити плани путіна.

Із чим путін вийде до своїх людей після розгрому плану нападу, а також під якими гарантіями безпеки росія може поставити свій підпис на мирній угоді.