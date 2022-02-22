Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Дивіться онлайн спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 22 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дивіться онлайн спільний марафон "Права на владу" та "Твого вечора" 22 лютого

прес-служба каналу "1+1"

Сьогодні, 22 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 відбудеться спільний марафон ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".  Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим та запрошеними гостями обговорять наслідки визнання Росією так званої незалежності тимчасово окупованих територій та чи існує загроза повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час ефіру порушать важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців. А саме:  Чи спробує Росія завоювати ту частину Донбасу, яку досі не зуміла захопити? Чи зросла загроза повномасштабного вторгення? Що робити Україні з ОРДЛО та його мешканцями, які перетворились на заручників Росії? Про це ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу “Право на владу” та програми “Твій вечір”, який триватиме цього тижня у вівторок та середу. 

Серед спікерів: представники влади, експерти, військові, лідери громадської думки, волонтери.

У дискусії візьмуть участь:

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль,
  • Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен,
  • віцепрем'єр-міністерка, міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
  • Представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську (2015-2016, 2019) Роман Безсмертний,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,  
  • народний депутат (2014-2019) Сергій Лещенко,
  • правник Геннадій Друзенко,
  • громадський діяч Олесь Доній,
  • радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов,
  • голова правління НАК "Нафтогаз Україн" Юрій Вітренко,
  • надзвичайний і Повноважний Посол України в ФРН Андрій Мельник,
  • банкір Олег Гороховський.

Дивіться спільний марафон "Права на владу" та "твого вечора" у вівторок, 22 лютого, о 21:00 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.

Наступна публікація