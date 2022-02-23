Дивіться спільний марафон проєктів  "Право на владу" та  "Твій вечір" 23 лютого

Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня. В ефірі спільного марафону проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" обговорять запровадження надзвичайного стану в Україні та як це рішення вплине на життя українців.

Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, тож що це означатиме для громадян? У прямому ефірі Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим та запрошеними гостями обговорять, чи існує імовірність повномасштабного наступу з боку Росії? У студії роз’яснять, що означає призов резервістів та кого саме це стосується у першу чергу. Порушать також питання необхідності легалізації зброї для цивільного населення.

Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" сьогодні о 21:00.

У дискусії візьмуть участь:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко,

Київський міський голова Віталій Кличко,

Львівський міський голова Андрій Садовий,

Харківський міський голова Ігор Терехов,

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко,

політичний експерт порталу "Слово і діло" Валентин Гладких,

адвокат, блогер з Росії Марк Фейгін,

політичний експерт Михайло Чаплига,

воєнний та політичний оглядач Олексій Арестович,

народний депутат, група “За майбутнє” Ігор Гузь,

військовий експерт Олег Жданов,

народна депутатка, позафракційна Вікторія Гриб,

співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.

Дивіться марафон з Наталією Мосейчук та Єгором Гордєєвим вже сьогодні о 21:00 на 1+1.