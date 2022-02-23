Дивіться спільний марафон проєктів  "Право на владу" та  "Твій вечір" 23 лютого

Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня. В ефірі спільного марафону проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" обговорять запровадження надзвичайного стану в Україні та як це рішення вплине на життя українців.
Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей, тож що це означатиме для громадян? У прямому ефірі Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим та запрошеними гостями обговорять, чи існує імовірність повномасштабного наступу з боку Росії? У студії роз’яснять, що означає призов резервістів та кого саме це стосується у першу чергу. Порушать також питання необхідності легалізації зброї для цивільного населення.
Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" сьогодні о 21:00.
У дискусії візьмуть участь:
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко,
- Київський міський голова Віталій Кличко,
- Львівський міський голова Андрій Садовий,
- Харківський міський голова Ігор Терехов,
- Маріупольський міський голова Вадим Бойченко,
- політичний експерт порталу "Слово і діло" Валентин Гладких,
- адвокат, блогер з Росії Марк Фейгін,
- політичний експерт Михайло Чаплига,
- воєнний та політичний оглядач Олексій Арестович,
- народний депутат, група “За майбутнє” Ігор Гузь,
- військовий експерт Олег Жданов,
- народна депутатка, позафракційна Вікторія Гриб,
- співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,
- журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.
Дивіться марафон з Наталією Мосейчук та Єгором Гордєєвим вже сьогодні о 21:00 на 1+1.