"Дивні мирні плани" і "компромісні варіанти": Подоляк зробив заяву про сценарії завершення війни

Різні сценарії завершення війни в Україні, які почали з'являтися в інформаційному просторі є помилковими. Адже лише стимулюватимуть подальшу агресію.

Про це заявив керівник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Чиновник заперечив "дивні мирні плани", "компромісні варіанти" і "стратегії деескалації", які активно обговорюються у глобальному інформаційному полі. Основна проблема таких підходів, наголошує представник ОП, полягає не тільки в тому, що вони "суперечать прагненням України, а також принципам паритетності та безпеки".

"Вони є нереалістичними, оскільки йдуть всупереч базовій логіці. Логіка підказує, що уникнення поразки агресора лише мотивує його до подальшої експансії", – наголосив Подоляк.

Він заперечив твердження деяких західних посадовців про те, "що збиття російських ракет силами НАТО, які спрямовані на українські міста, може загострити конфлікт?".

"Це алогічно. Ми можемо збивати "Шахеди", але не маємо права вдарити по їхніх стартових майданчиках? Виходить, стріляйте по стрілах, але не чіпайте стрілка", – каже Подоляк.

З його слів, Україні пропонують "вірити, що догоджання агресору зменшить його апетит" , і що "заморожування війни" відповідає інтересам безпеки Європи, а згода України на втрату територій – її національним інтересам.

"Чи є в цьому логіка? Дивно, що суспільство сміється з прихильників теорії пласкої Землі, але серйозно сприймає інженерів таких дипломатичних конструкцій, які лише заохочують агресора до посилення геноциду", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, американський журнал The Atlantic опублікував матеріал про те, що диктатор РФ Володимир Путін одержимий ідеєю безсмертя. Зокрема, гості "фюрера" перед зустріччю можуть тижнями перебувати на карантині.

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