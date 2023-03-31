"Дивні "миротворці" виглядають комічно": у Зеленського відповіли на заклик припинити вогонь

Подоляк наголосив, що Україна має право переміщувати на своїй території війська так, як вважає за потрібне.

Будь-яке припинення вогню означатиме право Росії залишитися на окупованих територіях України, чого категорично не можна допустити, – заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Савою заяву він опублікував у Мережі.

"Будь-яке припинення вогню буде означати право Рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне", – йдеться в повідомленні Подоляка.

"Дивні "миротворці" виглядають комічно", – додав він.

Нагадаємо, раніше цього ж дня прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що країни ЄС близькі до початку переговорів про відправлення до України миротворчих військ. Політик також запропонував припинити вогонь, щоб розробити "мирний план".

Зауважимо, водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити війну в Україні, і сказав, що спробує "ризикнути та запропонувати" припинити бойові дії.

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