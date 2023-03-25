Дивний звук у Києві та ймовірна відмова РФ від наступу: головні новини ночі 25 березня 2023 року

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Головні новини ночі 25 березня 2023 року:
- Україна має право на самозахист - в МЗС прокоментували доповіді ООН про ситуацію з правами людей та поводження з військовополоненими Читати далі –>
- "Наче НЛО висаджується": у Києві пролунав дивний звук, що схожий на вибух - соціальні мережі Читати далі –>
- Влада закликала евакуюватися жителів Херсонської громади: деталі Читати далі –>
- РФ відмовилася від наступу і зосереджується на мобілізації 400 тисяч солдатів – ЗМІ Читати далі –>
- Потенційний український контрнаступ викликає суттєву тривожність в російському інформаційному просторі Читати далі –>
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