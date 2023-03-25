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Дивний звук у Києві та ймовірна відмова РФ від наступу: головні новини ночі 25 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
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Дивний звук у Києві та ймовірна відмова РФ від наступу: головні новини ночі 25 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 25 березня 2023 року:

  • Україна має право на самозахист - в МЗС прокоментували доповіді ООН про ситуацію з правами людей та поводження з військовополоненими Читати далі –>
  • "Наче НЛО висаджується": у Києві пролунав дивний звук, що схожий на вибух - соціальні мережі Читати далі –>
  • Влада закликала евакуюватися жителів Херсонської громади: деталі Читати далі –>
  • РФ відмовилася від наступу і зосереджується на мобілізації 400 тисяч солдатів – ЗМІ Читати далі –>
  • Потенційний український контрнаступ викликає суттєву тривожність в російському інформаційному просторі Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
12к
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