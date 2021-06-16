"Діяти жорстко": президент Латвії дав пораду Байдену перед зустріччю з Путіним

Левітс назвав Байдена "досвідченим", а Путіна - "раціональним".

Президент Латвії Егілс Левітс закликав американського колегу Джо Байдена під час зустрічі з Володимиром Путіним показати готовність жорстко відповідати на будь-які агресивні дії РФ.

Таку думку лідер країни висловив в інтерв'ю Politico.

За його словами, глава Білого дому повинен продемонструвати, що Сполучені Штати сильні. Зокрема, мають військову спроможність, бо "очевидно, що США і НАТО разом мають набагато більше військових можливостей, реальних можливостей, ніж Росія".

"Діяти жорстко. Росія поважає тільки сильного. Президент Байден дуже досвідчений. Він - та людина, яка може сказати: "Президенте Путіне, зупиніться на цьому, ні кроку далі!" - наголосив Левітс.

Він назвав Путіна "раціональною людиною", яка може дослухатися до президента Байдена. "Якщо буде зрозуміло, що втрати для нього, для Росії, за таку поведінку будуть вищими, ніж вигоди, то, звичайно, з раціональних причин він буде його слухати", - вважає Егілс Левітс.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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