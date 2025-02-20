"Диявол у деталях": Буданов пояснив, що означає мирний план Трампа для України

Буданов також зауважив, що остаточний формат такого “миру” залежатиме від переговорів і маневрів обох сторін.
Президент США Дональд Трамп прагне зупинити війну в Україні, однак його план не передбачає перемогу чи поразку однієї зі сторін.
Про це заявив глава воєнної розвідки України Кирило Буданов.
За його словами, це не чіткий план, а радше загальний задум, який передбачає припинення війни, але без обов’язкової перемоги України чи поразки Росії.
Буданов зазначив, що всі дії команди Трампа спрямовані на те, щоб досягти його ключової цілі – зупинити бойові дії.
"На виконання та реалізацію цієї тези спрямовані більшість дій різних груп у його адміністрації. І це абсолютно нормально, їм потрібно досягти мету, їх мета чітко сформульована – зупинити війну. Це не передбачає перемогу однієї сторони чи поразки другої сторони. Це передбачає зробити саме те, що він заявив, ось така реальність", – зазначив Буданов.
За словами Буданова, Україна та Росія будуть намагатися використати ситуацію у своїх інтересах і вплинути на майбутні рішення.
Нагадаємо, Дональд Трамп назвав президента Зеленського "диктатором".
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