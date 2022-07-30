"Дієвий захист вільного світу": після звірств в Оленівці Зеленський закликав США визнати Росію державою-терористом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі винні в теракті в Оленівській колонії будуть знайдені та покарані. Але цього замало, потрібне юридичне визнання Росії державою-терористом.

Що швидше це відбудеться, то менше зла Росія встигне зробити.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 30 липня.

"За цю добу наша держава отримала багато сигналів з різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові підключитися до встановлення усіх обставин цієї жахливої страти наших полонених", – заявив президент.

"Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало", – зауважив Зеленський.

Він пояснив, що обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Адже недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство.

"Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною? Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується", – заявив глава держави.

"І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме", – пояснив президент.

Він також висловив переконання, що це все відбудеться стовідсотково.

"Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити", – резюмував Зеленський.

Зеленський закликав негайно евакуюватися всій Донецькій області - звернення за 30 липня

Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські війські, здебільшого "азовці".

Читайте також: