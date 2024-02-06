"Дії на роз'єднання суспільства": військовий різко висловився про можливість звільнення Залужного

Проте військовий запевняє: яке б кадрове рішення не було б ухвалене президентом, військові продовжать виконувати свою роботу.

Інформаційні "гойдалки" про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – це неповага до військовослужбовців та суспільства.

Таку думку висловив заступник командира мотопіхотному батальйону з озброєння у 24-й ОМБр імені короля Данила та депутат Львівської облради Степан Буняк, передає "Еспресо".

"Це гойдалки, це дії на роз'єднання суспільства, накидання ще однієї теми, яка сприймається абсолютно неоднозначно. І моя думка, що більшість суспільства, абсолютна більшість військових підтримують Головнокомандувача Збройних Сил генерала Залужного. Я також абсолютно його підтримую і просто радив би владі..., не втручатися в ті механізми, які є ефективними та дають гідну відсіч ворогу", – сказав він.

На думку військового, у влади є чимало інших сфер, де вона повинна діяти. Йдеться зокрема про дипломатію, економіку, а також створення нових зразків озброєння.

"А військовим варто було б дати спокій та дати нормально працювати", – говорить Степан Буняк.

Проте запевняє: яке б кадрове рішення не було б ухвалене президентом, військові продовжать виконувати свою роботу.

"Армія все одно не залишить позицій, армія все одно буде захищати Україну й українську землю, відновлювати територіальну цілісність Української держави. Що б ця наша влада не вчудила, армія позицій не покине, а буде боротися з ворогом", – наголошує заступник комбата у 24-й ОМБр.

Водночас такі дії влади й розгойдування суспільства Буняк називає негативними.

"Це просто зневага до військовослужбовців, починаючи від головнокомандувача і до солдата. Так влада не повинна чинити із захисниками України. Це просто негідна поведінка. Конкретне рішення – не втручатися людям, які не компетентні у військовій справі", – підсумував він.

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито мають звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ. Згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

За інформацією The Washington Post, Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення.

4 лютого президент Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і визнав, що "розмірковує" над його заміною.

Читайте також: