Дії Трампа можуть привести до розколу США — ексвіцепрем'єр-міністр України

Американська демократія від моменту заснування держави не мала таких ризиків, які існують зараз.

Дії Дональда Трампа в разі його обрання новим президентом США можуть призвести до розколу країни.

Таку думку висловив ексвіцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, колишній шеф секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук в ефірі "Еспресо".

“Трамп програв усі вибори у 2020 році й досі їхніх результатів не визнавав. Зараз він фактично пригрозив, що у випадку, якщо його вимога не буде визнана, то ці 25 штатів - він реально пригрозив розколом країни", - сказав він.

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За словами Рибачука, після того, як Трамп підірвав основи демократії й не був покараним за те, що він "фактично підтримав держпереворот, держзраду 6 січня", зараз він уже відверто закликає своїх прихильників зі зброєю в руках відстоювати свою правду.

"А правда в нього така: ви всі знаєте, що перемогу в мене вкрали, і далі по тексту”, - пояснив Рибачук.

Ексвіцепрем'єр-міністр України додав, що нині американська демократична система перебуває у великій кризі.

"Тому зараз виявляється ситуація, коли йдемо на вибори й, незалежно від того що там буде на виборах, можна впевнено прогнозувати, що далі буде з американською демократією. Подібних ризиків американська демократія не мала, напевно, з часу заснування держави", - додав він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, тоді як президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат-записувач.

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