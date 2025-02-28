Дії Трампа можуть призвести до Третьої світової війни: пояснення від Єльченка

На думку дипломата, президент США цього не хоче, і pf певний час йому це підкажуть.

Якщо президент США Дональд Трамп справді стане диктатором і захоче поділити світ по-новому, почнеться Третя світова війна. З часом він це зрозуміє.

Таку думку експосол України у США, Росії, експредставник держави при ООН Володимир Єльченко висловив у інтерв'ю "РБК-Україна".

Дипломат прокоментував внутрішню та зовнішню політику Трампа, яка нібито вказує на те, що президент США цілком може стати першим в історії країни диктатором і не боротися із "віссю зла", а очолити її.

"Я в це не вірю, тому що, розумієте, знову ж таки, американський істеблішмент і те, що називається глибинною державою, йому цього просто не дозволять. Навіть якщо він цього хоче. Але я все ж таки щиро сподіваюся на те, що він хоче зовсім іншого – отримати Нобелівську премію (миру – ред.) і піти на пенсію", – висловив думку Єльченко.

Він зауважив, що кардинальна зміна політики США і намагання Трампа поділити планету на зони впливу між великими державами є прямим шляхом до Третьої світової війни.

"Якщо він хоче розколоти весь світ і поділити його по-новому – це означає, що завтра Китай захопить Тайвань, половина Африки почне війну між собою, тому що Африка, якщо подивитися на карту – її під лінійку просто поділили і все. Там скільки претензій і конфліктів. Ми говоримо про Тайвань, а ще ж є взагалі Південно-Східна Азія з безліччю взаємних претензій. В Китайському морі, Китай-В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Сінгапур. Тут ще одне питання є – це розповсюдження ядерної зброї", – зауважив дипломат.

Він пояснив, що у разі такого безладу в світі може побільшати ядерних держав. Половина із 40 так званих порогових держав розташована у Південно-Східній Азії. Японія, Південна Корея, Індонезія, В'єтнам, Малайзія можуть створити ядерну зброю протягом кількох місяців. А є ще Єгипет, Саудівська Аравія, які можуть просто купити ядерну зброю.

"Так що я скажу, що режим ядерного нерозповсюдження вже розповзається по швах, а в разі якщо почнуться оці тригерні конфлікти у світі, то це вже буде процес, який ніхто не зможе зупинити. І тоді наступить те, що я називаю Третьою світовою війною. І я не думаю, що Трамп цього хоче. Якщо він цього ще не розуміє, то я впевнений, що за певний час йому підкажуть", – вважає Єльченко.

Однак що б не робив Трамп, переконаний експосол, повернення до світового ладу, який існував після Другої світової війни, вже не буде.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Третя світова війна може скоро початися, але цього не буде за його президентства.