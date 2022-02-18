Дізналися з новин: у Путіна відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР", яку оголосили терористи

Дізналися з новин: у Путіна відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР", яку оголосили терористи

Пєсков не знає, з ким погоджувалася евакуація терористів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков не володіє інформацією про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна (ватажок терористичної "ДНР")", - відповів речник Путіна журналістам.

Пєсков наголосив, що "не володіє інформацією", чи погоджувалася ця евакуація з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", - додав він.

В адміністрації губернатора Ростовської області Росії також повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для евакуйованих. Російські чиновники кажуть, що дізналися про рішення ватажка т. зв. "ДНР" лише з новин.

Своєю чергою, як пише пропагандистське ЗМІ "РІА Новости", людей з Донбасу може прийняти не лише Ростовська область, а й незаконно анексований Крим, а також інші регіони Росії.

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