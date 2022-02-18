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Дізналися з новин: у Путіна відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР", яку оголосили терористи

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Дізналися з новин: у Путіна відреагували на евакуацію людей з "ЛДНР", яку оголосили терористи

Associated Press

Пєсков не знає, з ким погоджувалася евакуація терористів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков не володіє інформацією про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації.

Про це пишуть росЗМІ.

"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна (ватажок терористичної "ДНР")", - відповів речник Путіна журналістам.

Пєсков наголосив, що "не володіє інформацією", чи погоджувалася ця евакуація з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", - додав він.

В адміністрації губернатора Ростовської області Росії також повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для евакуйованих. Російські чиновники кажуть, що дізналися про рішення ватажка т. зв. "ДНР" лише з новин.

Своєю чергою, як пише пропагандистське ЗМІ "РІА Новости", людей з Донбасу може прийняти не лише Ростовська область, а й незаконно анексований Крим, а також інші регіони Росії.

Як повідомлялося:

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