Для Лукашенка залишилися лише два сценарії: політолог назвав їх

Лукашенко та Путін / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається зберігати баланс між різними центрами впливу та розглядає два взаємовиключні сценарії власного політичного майбутнього.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

За його словами, Лукашенко опинився у вкрай складному становищі, намагаючись одночасно балансувати між різними геополітичними центрами сили.

Реклама

Політолог зазначив, що білоруський лідер перебуває між диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, а також між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і західним світом — Сполученими Штатами та Європою.

«Тому що в нього є два сценарії, які розпочалися з моменту повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі. І відтоді Лукашенко опинився у двох моделях, які є взаємовиключними і які для нього в майбутньому проєктуються як можливі шляхи.

Одну з них можна назвати умовним Муссоліні при Путіні, умовному Гітлері XXI століття. Тобто фактично посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, але завершення цієї історії — це ешафот, оскільки посібник та злодій», — пояснив Саакян.

Водночас, за його словами, існує й інший варіант розвитку подій, який є більш бажаним для Лукашенка.

Реклама

«Або другий варіант — це той, до якого Лукашенко тяжіє і хотів би його реалізувати, це сценарій Франсіско Франко, який також далеко не святий, але своїми кроками, певними винятками, зусиллями і балансуванням в умовах, які були забезпечив собі індульгенцію», — сказав політолог.

Саакян наголосив, що саме другий сценарій є для Лукашенка більш привабливим, однак Кремль зацікавлений у зовсім іншому розвитку подій.

«Тому наразі можна припустити, що зустріч відбудеться, однак Путіну не вдасться змусити Лукашенка вступити у війну в будь-якому статусі», — припустив Саакян.

На думку експерта, Лукашенко й надалі намагатиметься маневрувати між різними політичними полюсами, щоб уникнути остаточного втягування Білорусі у війну та зберегти простір для власного політичного маневру.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону.

Ми раніше інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність «домовлятися по суті» задля досягнення миру та запевнив, що не бажає воювати проти українців.

Новини партнерів