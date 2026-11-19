Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї висловив сподівання на завершення війни в Україні. Він також назвав честю можливість перебувати поруч із російським президентом.

Слова президента США приводить Fox News.

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«Для мене честь бути разом із Володимиром», — заявив Трамп, звертаючись до Путіна.

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Говорячи про перспективи припинення російсько-української війни, американський президент натякнув на певні процеси, які, на його думку, “вже відбуваються”.

«Гадаю, певні процеси відбуваються. Вважаю, що Путін — і, сподіваюся, інша сторона — хотіли б бачити завершення війни в Україні», — сказав Трамп.

Візит Трампа до Китаю: що відомо

Нагадаємо, у Китаї відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сьогодні заплановані тристоронні переговори Трампа, Сі та Путіна — це перша в історії особиста зустріч американського, китайського та російського президентів. Організувати зустріч на трьох на саміті АТЕС — це ідея Путіна, який марить «Ялтою-2».

Напередодні президент США Дональд Трамп прибув до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту його особисто зустрів Сі Цзіньпін. Лідери потиснули один одному руки та обійнялися.

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Згодом Трамп відвідав урочистий бенкет у Міжнародному комунікаційному центрі Шеньчженя, де також був присутній Володимир Путін. Президенти США та Росії привіталися й коротко поспілкувалися. Водночас перед вечерею Сі Цзіньпін визначив для них різні місця: Трампу відвів місце поруч із собою, тоді як Путін опинився в незручному становищі.

Уже 19 листопада Трамп зустрівся з Путіним, а згодом — із Сі Цзіньпіном. Американський президент назвав свої відносини з російським лідером «чудовими» та висловив сподівання, що переговори принесуть «багато чудових результатів».

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