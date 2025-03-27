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"Для нас ці люди з іншої планети": Зеленський розповів, як сприймає Віткоффа
Український президент вкотре розкритикував заяви спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.
Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на тому, що заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа є свідченням відірваності від реальної ситуації в Україні.
Про це під час пресконференції у Парижі сказав Зеленський.
За його словами, Віткофф здається людигою, немов, з “іншої планети”.
“Як наприклад один з представників США по “рускім” – Віткофф. Він говорить такі речі і так виглядає… Для нас, для українців, вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди – з іншої планети”, – сказав Зеленський.
Він зауважив, що Віткофф є бізнесменом, тобто діловою людиною, проте не уявляє собі реальність, в якій живуть українці.
“Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. Я наведу вам такий приклад (життя з різним світовідчуттям – ред.). Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей: "який вид з вікна", "куди дивляться вікна, "скільки кімнат". А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми перебуваємо – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі? Це не закиди комусь. Ми живемо в різних реаліях. Просто інший світ", – сказав президент України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський також назвав дві країни, які представлятимуть Європу під час мирних переговорів. Він повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.
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