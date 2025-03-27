"Для нас ці люди з іншої планети": Зеленський розповів, як сприймає Віткоффа

Зеленський про Віткоффа / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на тому, що заяви спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа є свідченням відірваності від реальної ситуації в Україні.

Про це під час пресконференції у Парижі сказав Зеленський.

За його словами, Віткофф здається людигою, немов, з “іншої планети”.

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“Як наприклад один з представників США по “рускім” – Віткофф. Він говорить такі речі і так виглядає… Для нас, для українців, вони виглядають дуже абстрактними. Тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди – з іншої планети”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що Віткофф є бізнесменом, тобто діловою людиною, проте не уявляє собі реальність, в якій живуть українці.

“Мені хтось казав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. Я наведу вам такий приклад (життя з різним світовідчуттям – ред.). Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей: "який вид з вікна", "куди дивляться вікна, "скільки кімнат". А в Україні – щоб одразу зрозуміти, де ми перебуваємо – у нас питання щодо нерухомості одне – чи є бомбосховище в цьому домі? Це не закиди комусь. Ми живемо в різних реаліях. Просто інший світ", – сказав президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також назвав дві країни, які представлятимуть Європу під час мирних переговорів. Він повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.

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