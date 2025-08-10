Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Для президента Росії Володимира Путіна зустріч з президентом США Доналдом Трампом на Алясці це можливість не лише завершити війну в Україні на своїх умовах, а й розколоти західний безпековий альянс.

Про це пише видання The New York Times.

Наприкінці минулого місяця президент РФ опинився перед суворою реальністю: він був на межі втрати Дональда Трампа — єдиного західного лідера, який, можливо, готовий допомогти йому досягти свого в Україні та реалізувати давню мету зруйнувати європейський безпековий порядок.

Після місяців спроб переконати Путіна закінчити війну Трамп втомився від безрезультатних дзвінків та перемовин і почав висувати ультиматуми. Ще гірше для Кремля, що Трамп, здавалося, налагодив відносини з президентом України Володимиром Зеленським, попри різкий конфлікт в Овальному кабінеті на початку року, який у Москві зустріли із задоволенням.

Не було зрозуміло, чи зможе або захоче Трамп реалізувати свої погрози запровадити жорсткі мита проти країн, що купують російську нафту, і який реальний ефект це мало б для РФ. Але встановлений ним дедлайн для завершення війни стрімко наближався, що передвіщало загострення у відносинах між Білим домом і Кремлем. Тож Путін дещо змінив тактику.

Попри попередні відмови РФ вести переговори щодо території, минулого тижня під час зустрічі у Кремлі російський лідер залишив у спеціального посланця Трампа Стіва Віткова враження, що Москва тепер готова до певних домовленостей із земельного питання.

«Ми дещо повернемо, а дещо обміняємо», — заявив Трамп у п’ятницю. — «Будуть певні обміни територіями на благо обох сторін».

Говорячи мовою, зрозумілою для Трампа — мовою нерухомості — Путін домігся того, чого прагнув із січня: особистої зустрічі з президентом США без Зеленського, щоб викласти свої умови та укласти угоду.

«Це був дуже вдалий тиждень для Путіна, — зазначив Сем Грін, професор російської політики в Королівському коледжі Лондона. — Він вивів себе з позиції значної вразливості та спрямовує процес рівно в те русло, яке йому потрібно».

Водночас у відносинах між Вашингтоном і Києвом знову з’явилася напруга.

У суботу Зеленський заявив, що Конституція України не дозволяє віддавати території. Спочатку Трамп повідомив європейським посадовцям, що зустріч із Путіним буде продовжена тристороннім самітом за участі Зеленського, але Кремль швидко спростував такі обіцянки. Білий дім все одно продовжив підготовку.

Багато аналітиків не вірять, що російський лідер погодиться зупинити війну лише на основі територіальної угоди.

Путін чітко дав зрозуміти, що хоче гарантій неприєднання України до НАТО чи інших західних військових союзів, заборони на розміщення іноземних військ, а також обмежень на розвиток українських збройних сил — залишаючи Київ уразливим.

Олександр Габуєв, директор Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні, вважає, що Путін розглядає кілька сценаріїв:

вигідну угоду з Трампом, яку США нав’яжуть Україні;

вигідну угоду з Трампом, від якої Зеленський відмовиться, змусивши США відвернутися від Києва;

продовження війни ще 12–18 місяців, сподіваючись, що Україна швидше вичерпає людські ресурси, ніж Росія економічні.

«Трамп — це велика можливість для нього, — каже Габуєв. — Але водночас він не готовий заплатити ціну у вигляді втрати України назавжди».

За словами Штефана Мейстера з Німецької ради з міжнародних відносин, обидва лідери прийдуть на саміт із різними цілями: для Трампа — це завершення війни, а для Путіна — стратегічне перепозиціонування Росії.

«Для Путіна йдеться про значно більше, — додає Мейстер. — Це його спадщина і те, яким буде місце Росії після війни. Це набагато фундаментальніше, ніж просто припинення бойових дій».

І попри переговори про території, Зеленського в кімнаті не буде.

«Для України це катастрофа», — підсумовує Мейстер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Очільниця розвідки США заявила про «обережний оптимізм». Тулсі Габбард вважає президента Трампа єдиною людиною, яка може допомогти укласти справжню мирну угоду.