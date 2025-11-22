"Це просто не спрацює": польський дипломат пояснив, чому "мирний план" США не зупинить Росію

Бартош Ціхоцький / © Associated Press

Запропонований «мирний план» адміністрації президента США Дональда Трампа не призведе до тривалої стабілізації, а лише надасть Росії вигідні умови для відновлення агресії проти України чи інших європейських країн.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив Бартош Ціхоцький, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні у 2019-2023 роках та експерт із питань міжнародної безпеки.

За словами Ціхоцького, Росія точно не дотримуватиметься умов будь-якої мирної угоди, а використає наданий час для підготовки до нової агресії проти України чи інших країн Європи, включаючи Польщу та держави Балтії.

«Такий план, який пропонує Віткофф, просто не дасть ніяких шансів на тривалу стабілізацію. Він дасть усі інструменти Росії, щоби повернутись в Україну, чи в якусь державу Балтії, чи в Польщу на кращих для себе умовах. Це більше палива для російської воєнної агресії. Тому це просто не спрацює», — наголосив польський дипломат.

Ціхоцький пояснив свою оцінку, проаналізувавши ймовірний світогляд Дональда Трампа, для якого війна в Україні є лише перешкодою, що відволікає від внутрішньої політики США. На думку експерта, політика Трампа базується на цінності сили, і він схильний не бачити різниці між агресором та жертвою.

«Для нього тут немає агресора і жертви. Є просто дві сторони, що воюють, — як у Газі. Як журналісти Axios пишуть, вони дуже натхнені цією угодою ізраїльсько-палестинською. А там теж немає жертв і агресорів. Там кожен чимось був змушений поступитись», — пояснив Ціхоцький.

За його словами, ініціатива Трампа не враховує довгострокову стратегічну загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Раніше американський віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або «неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях».

Також колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив свій аналіз «мирного плану» США. На його думку, і України є лиша два можливих рішення щодо запропонованого «мирного плану» США для завершення війни. Проте для прийняття правильного варіанту, українцям та владі варто підійти до цього питання без емоцій, а з «холодною головою та тверезим аналізом».