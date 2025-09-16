Україна не в центрі уваги Трампа під час розмов з Путіним / © ТСН

Реклама

Тема України не входить до переліку пріоритетів для президента США Дональда Трампа у його спілкуванні з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Під час ефіру на телеканалі «КИЇВ24» про це сказав науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

За словами експерта, американський лідер зосереджує увагу насамперед на відносинах між Вашингтоном та Москвою. Подібний підхід, наголошує Дікінсон, вже проявився під час зустрічі на Алясці, де Трамп фактично проігнорував провокаційні дії з боку Росії.

Реклама

«Трампу є про що говорити з Путіним. Для Трампа Україна — далеко не на першому місці. На першому місці для нього відносини Росії та Америки. Те, що відбувається в Україні — для нього не пріоритет. Він показав свою позицію на Алясці. Після цього вже минув місяць, впродовж якого ми бачили ескалацію з боку Росії. Її удари по мирному населенню України, дипломатичним місіям в Києві, російські дрони в Польщі тощо», — зазначив аналітик.

Аналітик підкреслив, що президент США намагається уникати безпосереднього конфлікту з Кремлем. Замість того, щоб посилювати санкційний тиск на РФ, він висуває вимоги європейським союзникам та шукає шляхи збереження діалогу з Путіним.

Нагадаємо, американський президент Трамп зробив заяву про необхідність «укладання угоди» українським президентом Зеленським.

А напередодні Трамп заявив, що війну в Україні виявилося «дуже складно» завершити. Основною перешкодою для миру він вважає особисту «ненависть» між президентами РФ та України.