Чорне море / © Associated Press

Реклама

Втрата контролю над Чорним морем для України буде набагато серйознішою проблемою, ніж втрата Донбасу.

Таку думку у статті для The Telegraph висловив кавалер ордена Британської імперії, офіцер Королівського флоту у відставці Том Шарп.

За його словами, під час війни зазвичай увага прикута до подій на суші, тоді як стратегічне значення моря часто недооцінюють. Проте саме свобода судноплавства визначатиме економічне майбутнє України.

Реклама

Шарп нагадав, що у липні 2022 року була запроваджена Чорноморська зернова ініціатива, посередниками у якій виступили ООН і Туреччина. Завдяки їй Україна збільшила експорт на 50% — було відправлено 33 млн тонн зерна за 1000 рейсів. Однак у липні 2023 року Путін вийшов з угоди та відновив атаки і мінування акваторії, через що експорт знову впав.

Він підкреслив, що Україна швидко знайшла відповідь, розробивши морські дрони й поєднавши їх із ракетними ударами та операціями спецназу, завдяки чому вдалося відтіснити Чорноморський флот РФ до Севастополя.

Видання також наводить дані, що втрата 80% свободи судноплавства знизить український ВВП на 10–12%, а непрямі збитки можуть сягнути 30%.

«Україна не може дозволити собі повторення такої ситуації. Важливість свободи Чорного моря набагато більша, ніж поділ територій, що зараз є предметом суперечок», — зазначив Шарп.

Реклама

Він наголосив, що наслідки для інших країн, які залежать від українського експорту, будуть також відчутними, тоді як Росія отримає значні переваги. Саме тому, підкреслив експерт, ігнорувати море під час війни означає ставити під загрозу безпеку та процвітання держави.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін заявив Трампу, що готовий заморозити фронт, якщо Україна добровільно віддасть Росії всю Донецьку область.

Ми раніше інформували, що президент США у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» досягти мирної угоди, але Зеленський має віддати ще навіть не окуповані території України.