Для зустрічі Зеленського і Путіна є голова умова: деталі від джерел Kyiv Independent в ОП

Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Реклама

Зустріч українського президента Володимира Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна віч-на-віч неможлива, якщо США не посилять тиск на диктатора.

Про це повідомило джерело в Офісі президента України виданню Kyiv Independent.

Минуло майже два тижні після того, як президент США Дональд Трамп запропонував цю зустріч як один із наступних важливих кроків на шляху до припинення війни в Україні. Втім, прогрес у її втіленні в реальність незначний.

Реклама

“Якщо на Путіна не буде тиску, [зустріч] не відбудеться. Якщо ж буде, то це можливо”, - сказало джерело.

За словами співрозмовника Kyiv Independent, “це залежить від американців”. Втім, наголосило джерело в ОП, “наразі [Трамп] не чинить тиску, і, очевидно, Путін не хоче [зустрічатися]”.

Зауважимо, ігнорування Кремлем мирного процесу також відображається в його нещодавніх діях у війні. Зокрема, свідченням цього є масований удар безпілотників та ракет по Києву 28 серпня, де загинуло 23 людини, серед яких четверо дітей.

Нагадаємо, New York Times пише про те, що атакою на Київ 28 серпня Володимир Путін розбив вщент всі зусилля Дональда Трампа. Цей масований удар стався менш ніж за два тижні після зустрічі лідерів США і РФ на Алясці. Протягом цього часу Москва так і не пішла на жодні суттєві поступки щодо основних суперечливих питань між нею та Києвом.

Реклама