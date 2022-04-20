Для евакуації з Маріуполя: Україна підтримує ініціативу ООН про "великоднє перемир'я"

Для евакуації з Маріуполя: Україна підтримує ініціативу ООН про "великоднє перемир'я"

Україна підтримує ініціативу генсека ООН Антоніо Гуттеріша про запровадження від 21 квітня Великодньої чотириденної "гуманітарної паузи" в Україні.

Ця пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб з багатостраждального Маріуполя.

Про це повідомили в МЗС України.

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"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони, насамперед з багатостраждального Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

В МЗС також заявили, що високо цінують готовність ООН забезпечити доставку гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші".

В міністерстві наголосили, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України, блокади міст та забезпечити безпечний і доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспорту й обладнання.

"Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я, передані заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну", – повідомили в українському МЗС.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація в Маріуполі є важкою проблемою та пояснив, чому деблокада міста наразі неможлива.

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