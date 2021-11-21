Для лікування Саакашвілі можуть залучити психолога та психіатра — особистий лікар політика

Для лікування Саакашвілі можуть залучити психолога та психіатра — особистий лікар політика

За словами медика, перший день процесу відновлення Саакашвілі після голодування минув нормально.

Особистий лікар ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшідзе заявив, що для лікування політика, можливо, буде потрібна допомога психолога та психіатра.

Про це повідомляє " Інтерфакс ".

Кіпшідзе не виключає можливості підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, біль голови, грає тиск", — розповів він про стан свого пацієнта.

За словами Кіпшідзе, перший день процесу відновлення Саакашвілі після голодування минув нормально, але лікарі стурбовані неврологією, і найближчими днями політика оглянуть неврологи.

"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному і дуже складному лікуванню та реабілітації", — заявив особистий лікар ув'язненого експрезидента.

За його словами, Саакашвілі почувається у госпіталі спокійніше, ніж у тюремній лікарні.

Нагадаємо, 1 жовтня у Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали після повернення до Грузії та помістили до пенітенціарної установи. Чинна влада сприйняла гучне повернення Саакашвілі на батьківщину як спробу дестабілізувати ситуацію в країні. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Після цього у експрезидента Грузії виявили серйозне захворювання та перемістили його до шпиталю. Пізніше Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до тюремної лікарні.

Саакашвілі голодував загалом 50 днів і припинив голодування у суботу, 20 листопада. Після припинення такого протесту його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе зазначив, що процес відновлення організму політика займе тривалий період.

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