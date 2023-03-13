"Для миру потрібні двоє": у ЄС скептично віднеслись до "мирних ініціатив" Китаю

Китай навіть не намагається дистанціюватись від брехливого наративу Москви, що напад на Україну це не агресія.

В європейському союзі не бачать готовності Москви припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів, а без цього будь-яка ідея посередництва не має жодних перспектив.

Таким чином представник Єврокомісії Петер Стано прокоментував "мирні пропозиції" Китаю, повідомляє Європейська правда.

"Можна бути чесним посередником у мирних переговорах, якщо не ставати на чийсь бік. Коли йдеться про Україну і Росію, Китай насправді став на один бік. Китай відмовляється визнати, хто є агресором, а хто є жертвою", - сказав Стано.

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Також, за його словами, Китай навіть не намагається дистанціюватись від брехливого наративу Москви, що це не агресія. Китай часто повторює російські виправдання геноциду українців та воєнних злочинів.

Стано зазначив, що посередник повинен бути прийнятним для обох сторін.

"І як ви бачили до сьогодні, Росія залишається дуже холодною і байдужою до будь-яких значущих мирних пропозицій. Натомість Росія все нарощує і нарощує ескалацію у своїх звірствах щодо українського цивільного населення і цивільної інфраструктури", - заявив він.

Однак, за словами Стано, будь-які зусилля для досягнення миру вітаються у Євросоюзі. Там закликали Китай використати свій вплив, щоб Росія припинила агресію проти України.

"Досі, попри певну кількість мирних ініціатив, у тому числі від Китаю, відповідь Росії неконструктивна. Для миру потрібні двоє, для війни потрібен один, але Росія не готова зупинити свою триваючу бійню в Україні", - додав Стано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше з початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, раніше повідомлялося, що лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

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