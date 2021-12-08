Для нападу на Україну РФ готується використати всі наземні війська до Уралу — Нуланд

Для нападу на Україну РФ готується використати всі наземні війська до Уралу — Нуланд

Вікторія Нуланд заявила, що Росія готова використати проти України 100 батальйонних тактичних груп.

Росія готується до військових дій проти України та може задіяти в атаці 100 батальйонних тактичних груп.

Про це повідомила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.

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У Конгресі США Нуланд нагадала американським політикам, що Росія розмістила близько 100 тисяч військових біля кордонів України.

За її словами, для захоплення України Кремль може виставити вдвічі більше сил, ніж стягнув до своїх західних кордонів цієї весни. Нуланд попередила, що Москва планує залучити приблизно 100 батальйонних тактичних груп — майже всі наземні війська на захід від Уралу.

Заступник держсекретаря додала, що російські військові та розвідка продовжують готуватися до агресивних дій проти України на початку 2022 року.

Нагадаємо, Нуланд заявила, що Байден не пішов на поступки Путіну щодо розширення НАТО.

Раніше повідомлялося, що для наступу проти України Росія може стягнути до кордонів до 175 тисяч своїх військових.

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