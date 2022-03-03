"Для нас, українців, це вітчизняна війна", - Зеленський про боротьбу проти Росії

Президент України записав нове відеозвернення.

Війна Росії проти України є вітчизняною для українців. І "наша армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно".

Про це у відеозверненні вночі 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Українці! Кожен окупант повинен знати - вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки і більше людей, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли - всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне - відсіч. Люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо. Що вони запам'ятають, що таке вітчизняна війна. Так, для нас, українців, це вітчизняна війна. Ми пам'ятаємо, як починаються вітчизняні війни. І знаємо, чим вони закінчуються для загарбників", - зазначив Зеленський.