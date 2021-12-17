"Для підтримки миру": в Кремлі заявили, що чекають США на перемовини щодо ультимативного договору

"Для підтримки миру": в Кремлі заявили, що чекають США на перемовини щодо ультимативного договору

У Москві заявили, що для США надали всі необхідні аргументи, які пояснюють "логіку Росії".

Москва вимагає від США офіційно підписати заборону щодо неприйняти України до НАТО, а також не розміщувати на території України американських військових.

Відповідний проєкт угоди між РФ і США Москва опублікувала 17 грудня, йдеться на сайті російського Міністерства закордонних справ.

Як зазначається, Москва передала американській делегації, яка перебувала з візитом 15 грудня, проєкти договору між Росією та США щодо "гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору". В одній із статей йдеться, що Кремль вимагає від Сполучених Штатів Америки, зокрема, відмови від ідеї прийняти Україну в члени НАТО, а такод щодо можливого розміщення американських озброєнь і військових на території України.

"Американській стороні в розгорнутій формі було надано необхідні пояснення логіки російського підходу, представлені відповідні аргументи. Розраховуємо, що на основі наших проєктів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", - йдеться у заяві Кремля.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін провели двогодинні переговори відеозв'язком. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

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