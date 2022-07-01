"Для підтримки союзника України": Єврокомісія пропонує надати мільярд євро у першому транші допомоги

Єврокомісія 1 липня запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Цей транш є частиною виключного пакета допомоги у розмірі до 9 млрд євро.

За інформацією на сайті Єврокомісії, вона оперативно виплатить Україні перший мільярд одразу після схвалення Європарламентом та Радою ЄС, а також підписання відповідного меморандуму та угоди з українською стороною.

Про пропонований транш повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", – йдеться в дописі фон дер Ляєн.

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Вона додала, ЄС продовжить надавати допомогу Україні та підтримуватиме її відновлення в довгостроковій перспективі.

За даними Єврокомісії, кошти будуть надані у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах, а відсотки покриє бюджет ЄС.

"Цією пропозицією ми продовжуємо використовувати бюджет ЄС для підтримки нашого сусіда та союзника України за нинішніх надзвичайно складних обставин. Ми розраховуємо на якнайшвидшу згоду Європейського парламенту та Ради, що дозволить нам швидко здійснити перший платіж на користь України, яка постає перед невідкладними потребами у фінансуванні", – заявив єврокомісар з питань бюджету та управління Йоганнес Хан.

Нагадаємо, Україна отримала від Світового банку кредит на суму 446,8 млн євро.

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