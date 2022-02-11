Для посилення Східного флангу НАТО до Польщі прибули американські винищувачі F-15 (фото)

Місію NATO Air Policing започатковано після агресії Росії 2014 року.
До польської авіабази Ласк (центр Польщі) у четвер прибули американські винищувачі F-15 для посилення Східного флангу НАТО.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
За словами міністра, американські військові літаки посилять східний фланг НАТО у рамках місії Альянсу з повітряного патрулювання Air Policing.
Нагадаємо:
До Польщі за день 10 лютого прибуло шість літаків із американськими десантниками. Також до країни прибув додатковий військовий контингент ЗС Великої Британії.
У рамках заходів із зміцнення безпеки союзників до Європи перекинуть близько 3 тисяч американських військовослужбовців.
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