Для посилення східного флангу НАТО до Румунії прибули перші військові США

Для посилення східного флангу НАТО до Румунії прибули перші військові США

За словами міністра оборони країни, прибули 100 американських військових, які займуться питаннями розквартирування.

На тлі загрози російського вторгнення до України перші американські військові прибули до Румунії в рамках місії з підсилення східного флангу НАТО .

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок міністр оборони Румунії Васіле Данку заявив про прибуття до країни перших підрозділів з близько 1000 військових, яких президент США Байден пообіцяв розмістити у Румунії. Данку розповів журналістам, що прибули 100 американських військових, які займуться питаннями розквартирування.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Йдеться про 3000 військових, який перекинуть до Румунії та Польщі.

Загалом в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні до аеропорту польського Ряшева прибули два літаки з американськими військовими.

США та країни-партнери передислоковують свої війська на східний фланг НАТО | Новини світу

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