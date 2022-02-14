"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": Арахамія повідомив, скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною

"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": Арахамія повідомив, скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною

Торік Росія стягнула до українського кордону 220 тисяч військових.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі на кордоні з Україною перебуває до 127 тисяч військовослужбовців РФ. Цього, за його словами, недостатньою для імовірного нового повномасштабного вторгнення Росії.

Про це нардеп сказав після засідання фракції в Офісі президента 14 лютого.

Лідер "Слуги народу" розповів, що згідно з інформацією від розвідки та спецслужб, на кордоні перебуває 127 тисяч російських військовослужбовців, тоді як у 2020 році їх було там 220 тисяч.

"... У 2020 році було 220 тисяч солдат і техніки РФ тощо. А зараз, коли кажуть, що завтра буде вторгнення, 127 тисяч. Цього недостатньо, щоб робити, якісь широкомасштабні дії. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися, займалися нормальним життям. Це не означає, що не має зовсім загрози, але наразі немає того рівня загрози, який нам намагаються якимось чином показати", - запевнив Арахамія, якого цитує Pavlovsky News.

Він також додав, що сьогодні нардепи не обговорювали із президентом Мінські угоди. Але запевнив, що Україна не планує виходити із Мінських угод.

Водночас, за його словами, позиція України залишається незмінною – спершу ЗСУ мають встановити повний контроль на кордоні, а "потім уже робити політичні компоненти".

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