Для проведення другого Саміту миру все готово: в якій позиції Україна

Україна зі свого боку підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру, але робота над зустріччю ще триває. Озвучені раніше терміни проведення були орієнтовними.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив на пресконференції.

За словами Тихого, аби другий Саміт миру відбувся і був результативним, потрібна підготовка. Раніше оголошені терміни були орієнтовними.

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"Формула миру залишається базою, основою українського бачення справедливого завершення війни. Це залишається абсолютно незмінним. Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру. Провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції", – розповів речник МЗС.

Він наголосив, що Україна зараз перебуває у сильній дипломатичній позиції.

"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним – треба підготовка", – сказав Тихий.

Він додав, що Київ прагне реалізувати все якомога швидше, але необхідні результати, а не "подія заради події". Водночас "усе залишається на столі й робота триває".

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак ще в кінці листопада заявляв, що Україна завершила підготовчі заходи для проведення другого Саміту миру, і "готова його провести в найближчому майбутньому".

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