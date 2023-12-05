Для Путіна зараз все складається найкращим чином: розбір від Bloomberg

Президент РФ здатний налагоджувати зв’язки з іншими частинами земної кулі, що є новою ознакою стійкості його держави.

Лише кілька місяців тому президент Росії Володимир Путін не зміг взяти участь у саміті БРІКС у Південній Африці, оскільки йому загрожував арешт за звинуваченнями у військових злочинах. Тепер він отримує червону доріжку у двох найбільших державах Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

Запланований на 6 грудня візит Путіна до Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії підкреслює готовність провідних виробників енергії та давніх партнерів США підтримувати зв’язки з Москвою.

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Рідкісна закордонна поїздка президента РФ завершує період, коли події, здається, розвиваються на руку Путіну.

Видання нагадало як США та союзники намагалися придушити Кремль санкціями після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, а також витратили десятки мільярдів доларів на військової та фінансову допомогу Києву.

"Не дивлячись на це, російська економіка, налаштована на війну, відновлюється, навіть завдяки високому врожаю пшениці. Водночас українська армія намагається відвоювати майже 20% території, окупованої в умовах кривавого глухого кута", – зазначається у статті.

Автори також вказали, що про зміну часів свідчить і запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на конференцію з питань безпеки у Північній Македонії, де йому було заборонено бути торік. Участь у заході також взяли США та європейські держави.

"Поки Вашингтон і європейські столиці все ще підтримують позицію президента України Володимира Зеленського, який виключає переговори про припинення вогню, Путін грає у вичікувальну гру", – йдеться в публікації.

У США законодавці-республіканці досі блокують схвалення Конгресом збільшення допомоги для України, тоді як у Європі зростає втома від нескінченних боїв.

Зміцнив позиції Росії і конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, який привернув увагу світу до Близького Сходу.

Щоправда, в Росії виснажуються ресурси для підтримання її воєнних зусиль в Україні, і вона пережила крах своєї колись домінувальної торгівлі в Європі.

"Проте тур Путіна Перською затокою показує, що він здатний налагоджувати зв’язки з іншими частинами земної кулі, що є новою ознакою стійкості Росії", – наголосили автори статті.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що у Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні проти України. Це відбувається не в останню чергу завдяки нерішучості Заходу щодо надання допомоги Києву та відсутності стратегічного бачення.

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