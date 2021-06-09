"Для танго потрібно двоє": в Росії порівняли зустріч Путіна і Байдена з танцями

Кремль не очікує проривів після зустрічі лідерів країн.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва зацікавлена у позитивних результатах переговорів з президентом США Джо Байденом, і порівняв зустріч лідерів країн з манцями.

Таку думку глава МЗС Росії висловив під час "Примаковського читання", пише РБК.Росія.

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За його словами, Кремль не очікує проривів після зустрічі та не покладає на неї "завищених очікувань". "Ми будемо зацікавлені в позитивних результатах самміта. Але, як кажуть, для танго потрібно двоє. Якщо хтось танцює брейк-данс, то це, мабуть, важче вдається", - сказав Лавров.

Очільник російського МЗС зауважив, що "є об'єктивна необхідність в обміні думками на вищому рівні про те, які загрози бачать Росія і США як дві найбільші ядерні держави на міжнародній арені.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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