Для Трампа Україна – перешкода, яку потрібно покарати: експерт про нові виклики для Києва

За його словами, Україні слід готуватися до масштабної хвилі дезінформації, спрямованої на підрив її міжнародної підтримки.

В найближчі тижні Україна може зіткнутися з інформаційною атакою з боку США, яка матиме на меті змінити ставлення американського суспільства до Києва.

Про це заявив громадський активіст, викладач і підприємець Валерій Пекар.

За його словами, Україні слід готуватися до масштабної хвилі дезінформації, спрямованої на підрив її міжнародної підтримки.

"Ми дізнаємося, що Україна є штучно створена країна, її не має існувати. Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. Україна населена в основному росіянами, які хочуть додому в росію. Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти. В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. (І в усьому цьому винен Байден)", – зазначив Пекар.

Він пояснив, що така кампанія є частиною "мирного плану" Дональда Трампа, якому необхідно якнайшвидше завершити війну. Проте, за словами Пекаря, Росія не готова до реальних переговорів і наполягає лише на українській капітуляції – демілітаризації, "денацифікації" та поверненні проросійських сил у владу.

"Важелів впливу у США на Росію нема. Окрім того, не можна допустити колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти й використати проти Китаю.", – наголосив експерт.

У таких умовах, на думку Пекаря, тиск буде спрямований саме на Україну. Київ заважає планам нової адміністрації у двох ключових аспектах:

Перешкоджає роззброєнню Європи Не дає зміцнити Росію як союзника проти Китаю

"Україна – це прикра перешкода, яка має бути покарана", – вважає Пекар.

Експерт підкреслює, що єдиний можливий сценарій для Києва – показати, що він не є слабкою стороною, на яку можна тиснути.

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"Не думайте, будь ласка, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги. Адже військова допомога дозволяє продовжувати війну, а Трампу треба її негайно завершувати", – застеріг він.

Пекар закликав українців триматися, не поширювати ворожу пропаганду та не ставати частиною інформаційної проблеми.

"Ця інформаційна атака не буде вічною. Час рухається швидко. Вистоїмо – далі буде", – підсумував він.

Нагадаємо, що США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Перш за все, може йтися про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.