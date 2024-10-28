Для ухилянтів Рада розробляє новий закон: у чому його суть та яким буде покарання

Якщо законопроєкт буде ухвалено, ТЦК отримає більше повноважень у покаранні військових.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт, який спростить умови накладення заочних штрафів від ТЦК для ухилянтів за порушення військового обліку. Це дозволить оперативніше та ефективніше притягувати їх до відповідальності.

Про це йдеться у картці законопроєкті 12093.

Суть законопроєкту в тому, щоб покращити контроль за виконанням військових обов'язків.

Розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. У змінах до статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) прямо передбачається, що повернення виклику Територіального центру комплектування (ТЦК) з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, щоб не складати протокол, а відразу винести постанову про «заочний штраф».

Зокрема, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК. Це стосується випадків, коли особа не з’явилася на виклик без поважних причин або не повідомила причину неприбуття, будучи належним чином проінформованою про дату, час і місце виклику. При цьому ТЦК повинні мати підтвердні документи про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні.

Після повернення неврученої пошти «Укрпоштою» ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф без необхідності складати протокол, що спростить процедуру накладення штрафів у таких випадках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.