Для України нічого поганого не принесе: Клімкін прокоменував візит Сі Цзіньпіна до Москви

Зустріч Зеленського із Сі була б важливою для України.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що візит голови Китаю Сі Цзіньпіна до Москви для України не означатиме нічого поганого. Натомість зустріч президента Володимира Зеленського із Сі була б важливою для нашої держави.

Таку думку дипломат висловив у коментарі "Главкому".

"Прямий контакт Зеленського із Сі був би дуже важливим. Під час нього можуть обговорюватись гуманітарна компонента, результати обговорення з Путіним пропозицій, які китайці поки що тримають конфіденційними", - наголошує Клімкін.

На його думку, будуть зондуватись різні ідеї, подальші кроки стосовно тимчасового перемир’я: за яких умов вони відбудуться, у яких реаліях, що для цього потрібно. Колишній міністр вважає, що також будуть обговорені "зернової угоди", бо вони також в інтересах Китаю.

"Сто відсотків буде тема про невикористання зброї масового знищення. Зокрема, ядерної. Насправді, порядок денний буде достатньо широкий", - каже колишній голова МЗС.

Візит Сі до агресорки Росії для України нічого поганого не принесе. Мовляв, "це не означатиме поглиблення китайсько-російського партнерства".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним. В Кремлі заявили, що під час візиту буде підписано низку важливих угод, а також обмін думками щодо співпраці.

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