Для "відродження СРСР": у кремлівській партії заявили про бажання "приєднати" Казахстан до Росії

Для "відродження СРСР": у кремлівській партії заявили про бажання "приєднати" Казахстан до Росії

Депутат від партії Путіна вважає проведення референдуму у Казахстані "демократичним кроком".

У партії Путіна вирішили не втрачати можливості і поки в Казахстані тривають масштабні протести по всій країні, там заявили про бажання "возз'єднатися з Казахстаном задля ідеї відродження СРСР".

Таку заяву зробив депутат Держдуми від кремлівської партії "Єдина Росія" Султан Хамзаєв.

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На своїй сторінці у соцмережі політик написав, що "Середня Азія - це земля Руська" і що "Казахстан - це історична батьківщина Росії", а тому він підтримує ідею про "приєднання земель Казахстану до РФ".

Султан Хамзаєв пропонує провести в Казахстані референдум за приєднання до Росії. Одним із агрументів російський політик називає те, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв говорить російською. Окрім того, такий крок, він називає, "демократичним".

"Підтримую проведення референдуму в Казахстані про об'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною - Росією. Звертаю увагу, що президент Казахстану сам Касим-Жомарт Токаєв всі свої заяви робить російською мовою. Думаю, це буде гарним проявом справжньої демократії!", - написав прокрелімський політик.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. До цього складу входить РФ.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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