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Для захисту держави випускають в'язнів: Венедіктова пояснила, чи не заполонить вулиці кримінал

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Для захисту держави випускають в'язнів: Венедіктова пояснила, чи не заполонить вулиці кримінал

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Генпрокурорка запевнила, що населенню хвилюватися не варто.

Звільнення з-під варти деяких в‘язнів для участі в захисті держави - не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж. 

Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у понеділок, 28 лютого, у відеозверненні. 

"Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", - сказала вона.  

Генпрокурорка зазначила, що у країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право.

"І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення", - наголосила Венедіктова.  

Генпрокурорка наголосила, що українська армія також потребує матеріальної підтримки.

"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених в ході розслідування кримінальних проваджень. Вже передано понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю", - повідомила Венедіктова.  

Одночасно прокуратура продовжує робити все можливе для притягення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора.

"Жоден постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", - резюмувала вона.

Раніше Венедіктова звернулася до громадян Росії. Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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