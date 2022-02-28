Для захисту держави випускають в'язнів: Венедіктова пояснила, чи не заполонить вулиці кримінал

Для захисту держави випускають в'язнів: Венедіктова пояснила, чи не заполонить вулиці кримінал

Генпрокурорка запевнила, що населенню хвилюватися не варто.

Звільнення з-під варти деяких в‘язнів для участі в захисті держави - не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж.

Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у понеділок, 28 лютого, у відеозверненні.

"Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", - сказала вона.

Генпрокурорка зазначила, що у країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право.

"І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення", - наголосила Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що українська армія також потребує матеріальної підтримки.

"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених в ході розслідування кримінальних проваджень. Вже передано понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю", - повідомила Венедіктова.

Одночасно прокуратура продовжує робити все можливе для притягення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора.

"Жоден постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", - резюмувала вона.

Раніше Венедіктова звернулася до громадян Росії. Вона зазначила, що військові злочини не мають строків давності, а якщо росіяни не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.