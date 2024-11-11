Для захисту України від Трампа: The Times заявило про можливий альянс Польщі з Британією

Британія, Польща та Франція вважаються ключовими державами, які можуть запобігти укладенню угоди між новою американською адміністрацією та Путіним за спиною України.

Польща прагне створити альянс із Великою Британією, аби запобігти ймовірній зраді України, коли обраний президентом США Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Про це йдеться у статті видання The Times.

Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска турбує можливий вплив результатів виборів у США на військову підтримку України. Тому він планує "найближчими днями" зустрітися з прем’єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Автори статті звернули увагу, що напередодні Дональд Трамп-молодший опублікував в Instagram відео з образом сумного президента України Володимира Зеленського поруч із новобраним американським лідером та з підписом: "POV: у вас залишилося 38 днів до втрати допомоги".

Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій закликав "не загострювати війну в Україні". Незадовго до цього новообраний президент США обговорював ситуацію із Зеленським, запевняючи його у підтримці, хоча неодноразово озвучував сумніви щодо рівня американської допомоги та заявляв, що міг би досягти мирної угоди "за 24 години".

Британія, Польща та Франція вважаються ключовими державами, які можуть запобігти укладенню угоди між новою американською адміністрацією та Путіним за спиною України.

"Сформований політичний ландшафт – серйозний виклик для всіх, особливо у зв’язку з можливою угодою між президентом Росії та новим президентом США, яка здатна завершити війну", – заявив Туск.

Він планує зустрітися зі Стармером у Варшаві чи Лондоні найближчого тижня. Туск також прийме Макрона та Рютте у Польщі, щоб заручитися підтримкою європейських партнерів. Як зазначив польський прем’єр, альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.

Ініціатива Туска з формуванням союзу навколо України демонструє занепокоєння Європи тим, що мирна угода з Путіним може призвести до втрати Україною територій та її примусового нейтралітету.

"Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", – заявив Туск.

На нещодавній зустрічі з Зеленським Стармер запевнив у "непохитній" підтримці з боку Британії та готовності активізувати допомогу Україні. Після цього Зеленський розкритикував деякі європейські країни, які "рішуче" підштовхують Україну до компромісу.

Європейські дипломати розглядають Велику Британію, Польщу та Францію як критично важливих партнерів для збереження підтримки для України на тлі вагань Німеччини. Берлін, наприклад, стримує застосування наданих Заходом ракет для ударів по цілях у Росії.

Напередодні верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб висловити підтримку Україні: "Ми будемо підтримувати Україну, наскільки це можливо".

Автори статті зауважили, що минулого тижня один із радників Трампа сказав, що Зеленському варто відмовитися від ідеї повернення Криму. Як заявив республіканський стратег Брайан Ланза, Трамп прагнутиме до "реалістичного" бачення миру для України.

До слова, водночас видання The Telegraph повідомило, що Стармер зустрінеться з Макроном, аби востаннє спробувати перешкодити зусиллям Трампа із скорочення підтримки Україні.

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