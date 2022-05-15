Дмитро Гордон розповів, як Лукашенко його обдурив: "Брехун, покидьок, фашист"

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон пригадав своє інтерв'ю з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Їхня бесіда відбувалася 2020-го року. Тоді Гордон запитав у білоруського лідера, чи можливо таке, що з території Білорусі російські війська прийдуть в Україну. На що тоді Лукашенко відповів: "Ніколи. Тим більше зі зброєю". З початком повномасштабної війни РФ проти України фрагмент цього інтерв'ю у Мережі став вірусним.

У програмі ЖВЛ Гордон розповів, чому тоді, за два роки до війни, вирішив поставити таке запитання Лукашенку:

"Справа в тому, що свого часу Олександр Турчинов мені сказав, що 2014 року Лукашенко йому пообіцяв, що ніколи з території Білорусі російські війська не рушать до України. В крайньому випадку він попередить про це Турчинова за три дні. Я процитував це одкровення Турчинова, я запитав: "Ви можете повторити це?". І він сказав: "Ніколи. З території білорусі російські війська не підуть в Україну", - пригадав Гордон.

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Сьогодні, каже ведучий, він вимушений констатувати, що Лукашенко виявився повним брехуном:

"Лукашенко виявився брехуном і покидьком. Брехун, покидьок, фашист. Така ж х*йня, як і Путін. Це два брати-близнюки. Я ніколи не забуду, що з території братської Білорусі, я люблю білорусів досі, у мене нема до них запитань, на мій рідний Київ, на Чернігів пішли полчища цих російських орків. З території Білорусі бомбили наші міста, вбивали наших людей. Тому Лукашенко горітиме у пеклі, перевертатиметься там на крутилах разом з Путіним", - сказав Гордон.

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