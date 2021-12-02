Кулеба обговорить з Ентоні Блінкеном стягування російських військ до кордонів України

Після цього держсекретар США окремо поговорить із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Стягування російських військ до українських кордонів сьогодні, 2 грудня, обговорить глава МЗС України Дмитро Кулеба з американським колегою Ентоні Блінкеном.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

"Не лише звіримо годинник стосовно намірів Російської Федерації, але й обговоримо стан руху за трьома треками - посилення чітких політичних сигналів, санкційного тиску та безпеки", - прокоментував очільник МЗС України мету зустрічі.

Зазначається, що Вашингтон серйозно занепокоєний можливістю нової агресії Росії проти України. Переговори пройдуть сьогодні у Стокгольмі, на полях зустрічі ОБСЄ.

Як повідомила кореспондентка ТСН Наталія Фібріг державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен після саміту НАТО в Ризі заявив, що ніхто не знає з упевненістю, чи ухвалив президент Путін остаточне рішення щожо нападу на Україну. Якщо втримати Путіна від цього кроку не вдасться, Америка, переконує, реагуватиме рішуче.

"Ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми будемо реагувати рішуче,зокрема і низкою економічних санкцій, від використання яких намагалися утриматися у минулому", - зазначв Блінкен.

Нагадаємо, напередодні в Ризі пройшов саміт НАТО. Там 30 міністрів закордонних справ знову заявили - в разі нової агресії Росія заплатить високу ціну. Йдеться про економічні і фінансові санкції. Раніше в НАТО заявили - Росія не має права вето і права голосу диктувати, чи може Україна набути членства в Альянсі. Це рішення ухвалюватиме тільки суверенна Україна і 30 країн-членів блоку.