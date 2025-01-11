Трамп не зміг би не допустити вторгнення РФ в Україну — Кулеба

Повномасштабна війна з Росією була неминучою, вторгнення можна було лише трохи відтягнути.

Про це заявив в інтерв’ю ВВС ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я думаю, що ця війна була неминучою, але її можна було відтягнути. На роки, ні. На місяці, можливо, так”, - сказав він, відповідаючи на питання, чи міг би Дональд Трамп не допустити війни, якби був президентом США.

На думку Дмитра Кулеби, президент держави-агресорки Володимир Путін рано чи пізно ухвалив би рішення про вторгнення, оскільки він сподівався, що Захід на нього не відреагує.

“Він [Путін] щодо цього помилився. Але ми все ще там, де ми є. Тож хороша новина полягає в тому, що ми живі, боремося. Погана новина в тому, що ми воюємо вже три роки”, - зауважив український дипломат.

За його словами, Україна могла би перебувати у кращій позиції, якби “підхід до не ескалації не був домінантною лінією мислення не лише у Вашингтоні, але й у деяких європейських столицях, зокрема в Берліні”.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що на на президентові США Джо Байденові лежить провина, бо він допустив початок повномасштабної війни в Україні.

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