Дмитро Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів: що заплановано

Дмитро Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів: що заплановано

Міністр закордонних справ здійснить закордонні візити для участі у заходах G7 та Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11-18 травня здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини, Нідерландів та Бельгії, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.

Про це повідомляє МЗС.

Так,11-14 травня в Берліні міністр проведе зустрічі із членами німецького уряду та депутатами Бундестагу, на яких йтиметься про подальше постачання зброї до України, розширення санкцій проти РФ, просування членства України в ЄС, активізацію торгівлі та повоєнну розбудову.

13 травня в Любеку (Німеччина) Дмитро Кулеба візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, де озвучить практичні пропозиції на втілення домовленостей, досягнутих під час відеоконференції G7 за участі президента України Володимира Зеленського 8 травня.

15-16 травня очільник МЗС України відвідає Брюссель, де візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах як спеціальний гість.

"Ключовими темами стануть майбутнє Європи та роль України в ньому, запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, який має включати ембарго на російську нафту, притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні, надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба також проведе переговори із керівництвом Європейської Комісії щодо підтримки української економіки, відбудови зруйнованої інфраструктури та збільшення гуманітарної допомоги.

17-18 травня міністр відвідає Гаагу, де проведе зустрічі з членами уряду та парламенту. Сторони скоординують кроки задля посилення оборонноздатності України, розширення санкцій проти Росії та зміцнення Європейського Союзу.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна виступає за повноправне членство України в Європейському Союзі.

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