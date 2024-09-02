Дмитрук поїхав жити до Лондона? Нардепа-втікача помітили у столиці Британії (фото, відео)

Народного депутата Артема Дмитрука, який незаконно виїхав з України, побачили у торговельному центрі Лондона.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на читача.

Видання опублікувало відео, на якому видно, як схожа на Дмитрука людина спілкується з продавцем магазину техніки. Ролик був знятий 1 вересня у торговельному центрі Westfield London, що на заході Лондона.

На кадрах видно, як, ймовірно, український нардеп розмовляє з темноволосою жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина політика Анастасія та їхня донька Варвара.

Артем Дмитрук у Лондоні / Скирншот з відео hromadske

Артем Дмитрук у Лондоні / Скирншот з відео hromadske

Артем Дмитрук у Лондоні / Скирншот з відео hromadske

Нардепа-втікача Дмитрука помітили в Лондоні

Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона шість тижнів тому. Вона показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

Журналісти звернулися до Дмитрука по коментар, аби уточнити, чи справді він перебуває із родиною в Лондоні. Поки що нардеп не відповів.

Сторіз дружини Дмитрука із Лондона / Скриншот

Сторіз дружини Дмитрука із Лондона / Скриншот

Нагадаємо, 29 серпня ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук за підозрою у нападах на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.

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