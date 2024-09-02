Дмитрук поїхав жити до Лондона? Нардепа-втікача помітили у столиці Британії (фото, відео)

Політик "засвітився" 1 вересня у торговельному центрі Westfield London.
Народного депутата Артема Дмитрука, який незаконно виїхав з України, побачили у торговельному центрі Лондона.
Про це повідомляє hromadske із посиланням на читача.
Видання опублікувало відео, на якому видно, як схожа на Дмитрука людина спілкується з продавцем магазину техніки. Ролик був знятий 1 вересня у торговельному центрі Westfield London, що на заході Лондона.
На кадрах видно, як, ймовірно, український нардеп розмовляє з темноволосою жінкою, яка тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина політика Анастасія та їхня донька Варвара.
Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона шість тижнів тому. Вона показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.
Журналісти звернулися до Дмитрука по коментар, аби уточнити, чи справді він перебуває із родиною в Лондоні. Поки що нардеп не відповів.
Нагадаємо, 29 серпня ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук за підозрою у нападах на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.
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