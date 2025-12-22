- Дата публікації
Дмитрієв загадково підсумував зустріч із делегацією США у Маямі
Спецпредставник Кремля полетів з Маямі, де відбувались переговори із США, без коментарів.
Посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв завершив переговори з представниками США у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний раунд переговорів.
Про це йдеться у його допису у соцмережі Х.
«Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва», — коротко написав він.
Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.
Американський експерт Ян Бжезінський переконаний, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів лише дві речі — загроза втрати територій або угода, яка дозволяє досягти контролю над Україною.