Політика

Політика
1091
Дмитрієв загадково підсумував зустріч із делегацією США у Маямі

Спецпредставник Кремля полетів з Маямі, де відбувались переговори із США, без коментарів.

Анастасія Павленко
Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв завершив переговори з представниками США у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний раунд переговорів.

Про це йдеться у його допису у соцмережі Х.

«Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва», — коротко написав він.

Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.

Американський експерт Ян Бжезінський переконаний, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів лише дві речі — загроза втрати територій або угода, яка дозволяє досягти контролю над Україною.

