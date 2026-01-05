ТСН у соціальних мережах

Політика
731
1 хв

Дмитро Кулеба повертається?: Зеленський розповів про зустріч з ексміністром

Зеленський і Кулеба обговорили політичну та інформаційну ситуацію навколо України.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський і Дмитро Кулеба

Володимир Зеленський і Дмитро Кулеба / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Дмитром Кулебою і заявив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Про це глава держави написав у Мережі.

Під час зустрічі Зеленський обговорив з Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України. Президент акцентував на важливості того, аби український погляд на речі у світі був представлений достатньо сильно.

«Радий, що Дмитро — в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!» — йдеться у заяві глави держави.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ України у вересні 2024 року.

Зауважимо, 5 січня Зеленський повів ще низку кадрових змін:

