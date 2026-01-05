- Дата публікації
- Категорія
- Політика
Дмитро Кулеба повертається?: Зеленський розповів про зустріч з ексміністром
Зеленський і Кулеба обговорили політичну та інформаційну ситуацію навколо України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Дмитром Кулебою і заявив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.
Про це глава держави написав у Мережі.
Під час зустрічі Зеленський обговорив з Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України. Президент акцентував на важливості того, аби український погляд на речі у світі був представлений достатньо сильно.
«Радий, що Дмитро — в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!» — йдеться у заяві глави держави.
Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ України у вересні 2024 року.
Зауважимо, 5 січня Зеленський повів ще низку кадрових змін:
Призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента;
Христю Фріланд — радницею з питань економічного розвитку;
Василь Малюк пішов у відставку з посади очільника СБУ;
Євген Хмара стане новим головою СБУ.