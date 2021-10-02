"До безтями закоханий у наш борщ": в офісі Саакашвілі переконані, що він скоро повернеться до України

"До безтями закоханий у наш борщ": в офісі Саакашвілі переконані, що він скоро повернеться до України

Для команди Саакашвілі його крок не був несподіванкою.

В офісі колишнього президента Грузії вирішили розставити всі крапки над "і" та прокоментували його затримання в Тбілісі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу простих рішень та результатів у Facebook.

Команда Саакашвілі повідомила, що такий крок не був для них несподіванкою.

"Кілька днів тому Міша зібрав нашу невелику команду та повідомив про свої плани", - йдеться у повідомленні.

"Звісно, ми не в захваті. Жодна країна при здоровому глузді не захоче відпускати таку особистість, як Міхаіл Саакашвілі. Але є два «але»", - додають в його офісі.

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Перше - це вибори у Грузії, а по-друге, як вважає його команда, її робота налагоджена так, що можлива і буде здійснюватись незалежно від його місцеперебування.

"А ще ми абсолютно переконані, що скоро Міхаіл повернеться. Не зможе не повернутися, бо він… до безтями закоханий у наш борщ", - резюмували в офісі Саакашвілі.

Увечері у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії та голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини та причини цього затримання.

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