"До будь-яких сценаріїв готові": Подоляк прокоментував загрозу з Білорусі і згадав про "дивного пана"

"До будь-яких сценаріїв готові": Подоляк прокоментував загрозу з Білорусі і згадав про "дивного пана"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі. Якщо справді виникне небезпека, про це поінформують заздалегідь.

Проте наразі, за словами Подоляка, чутки про можливий наступ Білорусі потрібні Росії задля збільшення паніки серед українців.

Про це радник голови ОП сказав у відеозверненні в Мережі.

"Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і там, і тут. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готове до цього", – запевнив Подоляк.

"Мені видається, що вся ця інформація скоріш потрібна Російській Федерації для того, щоб збільшити панічні настрої в Україні. Щоб паралельно йшли обстріли крилатими ракетами наших міст, і паралельно йшла інформація про те, що начебто завтра буде іще якийсь наступ", – зауважив радник голови президентського офісу.

"Якщо пану Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну – ред.) зробити. Але, якщо говорити серйозно, про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно", – пообіцяв Подоляк.

Він також закликав усіх працювати на перемогу України на її умовах.

Нагадаємо, ексголова МЗС України Павло Клімкін висловив думку, що Путін може змусити Лукашенка "зробити щось на кордоні" Польщі чи Литви.

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