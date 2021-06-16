"До цього ми не дійшли": Путін не зміг домовитися з Байденом про "червоні лінії", які не можна переступати

За словами Путіна, ще зарано "детально розставляти акценти і щось робити".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що йому не вдалося окреслити з американським колегою Джо Байденом спільні "червоні лінії", що могло б стабілізувати відносини Росії і США. Він лише зазначив, що домовився з Байденом працювати спільно з кібербезпеки та стратегічної стабільності.

Про це Путін розповів на прессконференції за підсумками зустрічі з Байденом 16 червня.

Також читайте Путін на зустріч з Байденом надягнув улюблений годинник: що це за аксесуар та яка його вартість "Можу сказати, що в цілому нам зрозуміло, про що говорять наші американські партнери, вони розуміють нас. Але далеко і детально розставляти акценти і щось робити - до цього ми не дійшли. Але, маючи на увазі, що ми домовилися працювати з кібербезпеки і зі стратегічної стабільності, і з інших напрямків, все поступово має стати предметом обговорень і, сподіваюсь, домовленостей", - сказав Путін. Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

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