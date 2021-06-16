"До цього ми не дійшли": Путін не зміг домовитися з Байденом про "червоні лінії", які не можна переступати
За словами Путіна, ще зарано "детально розставляти акценти і щось робити".
Президент РФ Володимир Путін заявив, що йому не вдалося окреслити з американським колегою Джо Байденом спільні "червоні лінії", що могло б стабілізувати відносини Росії і США. Він лише зазначив, що домовився з Байденом працювати спільно з кібербезпеки та стратегічної стабільності.
Про це Путін розповів на прессконференції за підсумками зустрічі з Байденом 16 червня.