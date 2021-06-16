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"До цього ми не дійшли": Путін не зміг домовитися з Байденом про "червоні лінії", які не можна переступати

"До цього ми не дійшли": Путін не зміг домовитися з Байденом про "червоні лінії", які не можна переступати

Associated Press

За словами Путіна, ще зарано "детально розставляти акценти і щось робити".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що йому не вдалося окреслити з американським колегою Джо Байденом спільні "червоні лінії", що могло б стабілізувати відносини Росії і США. Він лише зазначив, що домовився з Байденом працювати спільно з кібербезпеки та стратегічної стабільності.

Про це Путін розповів на прессконференції за підсумками зустрічі з Байденом 16 червня. 